في قصر بعبدا.. سلسلة لقاءات سياسية وثقافية ودبلوماسية للرئيس عون

شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات سياسية وثقافية ودبلوماسية، وداعمة لحقوق المرأة والأم اللبنانية.

وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفداً من “جمعية الاسعاف اللبنانية” برئاسة السيد يحيى غانم. وقد تحدث باسم الوفد مدير الجمعية السيد بشار اسماعيل الذي اشاد برئيس الجمهورية وبمزاياه وحرصه على لبنان واللبنانيين، وتحدث عن تاريخ جمعية الاسعاف اللبنانية، والمهمات والمشاريع التي تقوم بها في مختلف المناطق اللبنانية من الشمال الى الجنوب، والتي تشمل جميع المواطنين، وبالتعاون التنسيق مع السلطات المحلية والمنظمات الطبية والانسانية والصحية. ولفت الى استشهاد 7 من اعضاء الجمعية في الجنوب جراء الاعتداءات الاسرائيلية.

كما اشار الى المناورات الضخمة التي تنفذها الجمعية سنويا مع الجيش اللبناني بالتعاون مع المستشفيات والجامعات ولجان الكوارث والدفاع المدني وأفواج الإطفاء، لرفع مستوى جهوزيتها ولتعزيز جودة خدماتها. وطالب بالدعم للموافقة على طلب المنفعة العامة التي تعتبر اساسية بالنسبة الى الجمعية.

وشكر الرئيس عون اعضاء الوفد على عاطفتهم، ورحّب بهم معتبراً ان ما تقوم به الجمعية لمساعدة الناس هو امر بالغ الاهمية، لانها تنظر الى الانسان من منظار بعيد عن الانتماء الطائفي والسياسي، كما ان العمل التطوعي هو اعلى درجات اللاانانية، فخدمة الانسان لاخيه الانسان بغض النظر عن الانتماءات السياسية او الدينية هي اسمى العطاءات وأنبلها.

وشدد على ان واجب الدولة الوقوف الى جانب الجمعية ومبادئها، ومساعدتها قدر الامكان لتستمر في مهماتها لما فيه مصلحة اللبنانيين.

كما استقبل رئيس الجمهورية النائب ملحم رياشي موفداً من رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، وعرض معه عدداً من المواضيع السياسية الداخلية، اضافة الى التطورات الاقليمية الراهنة.

واستقبل الرئيس عون وفداً من حملة “جنسيتي حق لي ولاسرتي”، ضمّ مديرة الحملة السيدة كريمة شبّو، والمحامية فيرينا العميل، والاعلامية لور ايوب. وعرض الوفد على رئيس الجمهورية التحرك الذي تقوم به الحملة من اجل اعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، حق منح الجنسية اللبنانية لاولادها.

وقالت السيدة شبّو ان الحملة بدأت في لبنان العام 2003، وتوسعت الى عدد من الدول العربية، وان التنسيق قائم مع عدد من الدول بهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين الام اللبنانية المتزوجة من غير لبناني رعاية اولادها وتأمين مستقبل زاهر لهم.

ولفتت السيدة شبّو الى ان الحملة اعدّت اقتراح قانون لتعديل القرار (قانون الجنسية) المعمول به منذ العام 1925، متمنية على الرئيس عون المساعدة في اقراره. واشارت الى ان الحملة لا تستهدف احداً بقدر ما تهدف الى انصاف الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي، وعدم حرمانها من حقها في اعطاء الجنسية الى اولادها، والحد من الانعكاسات الاجتماعية والعائلية السلبية المترتبة على القانون المعمول به منذ 100 سنة.

واستقبل الرئيس عون رئيس “لجنة جبران الوطنية” السيد فادي رحمة مع وفد من اللجنة، شكر رئيس الجمهورية على رعايته مسابقة “املاء جبران الوطنية” التي افتتحت في المكتبة الوطنية في شهر ايار الماضي والتي شارك فيها اكثر من 100 طالب وخمسة وزراء من الحكومة. وقال السيد رحمة ان رعاية الرئيس عون لهذا الحدث ولعدد من المناسبات الثقافية، هي دعم مميز للثقافة في لبنان ودورها كركن اساسي في نمو “اقتصاد المعرفة” في بلدنا، مشيداً بفضل الرئيس عون بذلك. والثقافة و”اقتصاد المعرفة” هما بلا شك من اهم عناوين التطور الاقتصادي اللبناني في السنوات القادمة، وجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة المرجوة.”

ونوّه الرئيس عون بالدور الذي تقوم به “لجنة جبران الوطنية” في المحافظة على ارث الاديب الوطني العالمي جبران خليل جبران، داعياً الى الاستمرار في العمل لتعميم فكره وتراثه الادبي والفني.

وفي قصر بعبدا، التقى الرئيس عون سفير لبنان المعيّن في رومانيا الدكتور علي الصالح.

