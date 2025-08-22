الجمعة 28 صفر 1447 ﻫ - 22 أغسطس 2025 |
في قضية "مقتل الجندي الإيرلندي".. اتهامات إسرائيلية تطال ضابطاً في الجيش اللبناني!

آخر تحديث: 22 - أغسطس - 2025 5:14 مساءً
رئيس شعبة استخبارات الجنوب سهيل بهيج حرب

زعم الجيش الإسرائيلي أن ضابطاً رفيع المستوى في الجيش اللبناني تعاون مع حزب الله في إخفاء حادثة قتل أحد جنود اليونيفيل على يد عناصر من الحزب.

وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي عبر منصة “إكس”:

“قتل شون روني وهو أحد جنود اليونيفيل من مواليد ايرلندا في قرية القبية جنوب لبنان في شهر كانون الأول من العام 2022. وفي أواخر شهر تموز الماضي تمت إدانة 6 من عناصر حزب الله بتورطهم في قتل روني ومن بينهم المدعو محمد عيد الذي حكم عليه بالإعدام لإقدامه على جريمة القتل.

يكشف الجيش الإسرائيلي ان المدعو سهيل بهيج حرب وهو رئيس شعبة استخبارات الجنوب لدى الجيش اللبناني قد تواصل مع جهات تابعة لحزب الله باستمرار لغرض إخفاء الحادثة المذكورة. وكان حرب الذي كشف سابقاً في الإعلام انه تعاون مع حزب الله، يعمل على تشويش مسار التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش اللبناني في القضية ومنع تقديم عناصر حزب الله الضالعين في حادثة القتل للعدالة.

إن محاولة حزب الله تعزيز مكانته من خلال العملاء ستفشل في إخفاء حقيقة الخراب الذي جلبته المنظمة الإرهابية للبنان.

والآن اكثر من ذي قبل لقد وجد مواطنو لبنان طريقا حقيقيا يؤدي إلى الازدهار والسلام والاستقرار التي من شأنها ان تجانب الظلم وتضمن العدالة لجميع سكان لبنان.”

