برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

في قلعة راشيا… “ثوار من كل لبنان” يقسمون على استرداد الدولة من الفاسدين

منذ 6 ساعات
قلعة راشيا

قلعة راشيا

A A A
طباعة المقال

قام “ثوّار من كل لبنان” بتحرك اليوم الأحد “لاسترداد الدولة من الفاسدين” كما أشاروا في بيان تحركهم وأقسموا اليمين على ذلك في قلعة الإستقلال في راشيا.

وانطلق التحرك من ساحة الشهداء عند التاسعة صباحاً، وكانت وقفة عند العاشرة في العبادية لإعلاء القبضة وانضم اليهم ثوار البقاع في تعنايل عند الحادية عشرة.

وعند الساعة الواحدة بعد الظهر، كان تجمع في ساحة القبضة ضهر الأحمر في راشيا وانضم اليه ثوار الجنوب ليتم أداء القسم في قلعة الإستقلال.

وتم الاحتفال في ساحة السراي في حاصبيا عند الساعة الثانية بعد الظهر حيث كانت كلمات أكدت على ضرورة محاسبة الفاسدين مشددين على متابعة العمل في سبيل تحقيق ذلك، وذلك بحسب موقع “الكتائب”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حقول القمح
    تحذير لمزارعي القمح: هذه الحشرة تلحق أضراراً كبيرة بالحقول!
    الدولار و الليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء إلى مستوى جديد.. فكم بلغ مساء اليوم؟
    مصفاة النفط في طرابلس
    مواد خطيرة بمصفاة النفط في طرابلس تهدّد المدينة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شاي بالليمون
    احذرها.. 5 أنواع من الشاي تشكل خطراً على الصحة
    البيتكوين
    تحذير لمستثمري بيتكوين.. هذا الأمر إن كُشف سيقلب الأمور تماماً!
    صورة من الفيديو
    شاهد.. طبيب يحضر محاكمته من قلب غرفة العمليات