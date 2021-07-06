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في لبنان: الإصابات بـ"دلتا" أكثر من الأرقام المعلن عنها!

6 - يوليو - 2021
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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أكد الدكتور زاهي الحلو أن “الإصابات بمتحور دلتا من فيروس كورونا أكثر من الأرقام المعلن عنها”، مشيراً الى “وجود عدد كبير من الحالات غير المشخصة والعوارض الكلاسيكية غير الظاهرة”.

وشرح في حديث اذاعي، أن “هذا المتحور يصيب شريحة كبيرة من الأطفال وكبار السن من دون عوارض ويدخل مباشرة الى الرئة ويصيبها بالتهاب كما أنه ينتشر بنسبة 60% أسرع من فيروس كورونا”.

ودعا الحلو “كل من يشعر بارتفاع في الحرارة أو وجع في الحنجرة الى اجراء الفحص الخاص بدلتا والذي أصبح متوفراً في عدد من المختبرات لأن فحص الـ PCR غير دقيق في تشخيصه”.

كما شدد على “ضرورة التشدد في الإجراءات المتخذة في مطار بيروت لأن المتحور دخل الى لبنان عبر المسافرين والإجراءات المتبعة غير كافية”.

وعن اللقاح، جدد الدعوة لتلقيه “لأن فايزر واستراوينيكا قد أثبتا فعالية ضد دلتا بنسبة كبيرة”.

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