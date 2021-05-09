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في لبنان… بدء استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح “فايزر”

9 - مايو - 2021
لقاح فايزر ضد كورونا

لقاح فايزر ضد كورونا

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بدأت اللجنة التنفيذية للقاح الكوفيد-19 استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح Pfizer، موضحة أن على مدى اسبوع سوف يتم ارسال 85 الف رسالة لجميع المواطنين المسجلين على المنصة مع امراض مزمنة و أعمارهم بين 60 و 64 (من الاكبر سناً).

وقالت اللجنة عبر “تويتر”: “على ان يتم استكمال ارسال المواعيد تباعا لفئات عمرية اضافية خلال الاسبوع القادم وفق خطة وزارة الصحة العامة”.

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