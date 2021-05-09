في لبنان… بدء استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح “فايزر”

بدأت اللجنة التنفيذية للقاح الكوفيد-19 استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح Pfizer، موضحة أن على مدى اسبوع سوف يتم ارسال 85 الف رسالة لجميع المواطنين المسجلين على المنصة مع امراض مزمنة و أعمارهم بين 60 و 64 (من الاكبر سناً).

وقالت اللجنة عبر “تويتر”: “على ان يتم استكمال ارسال المواعيد تباعا لفئات عمرية اضافية خلال الاسبوع القادم وفق خطة وزارة الصحة العامة”.

بدء استهداف فئة عمرية جديدة بلقاح Pfizer. على مدى اسبوع سوف يتم ارسال ٨٥ الف رسالة لجميع المواطنين المسجلين على المنصة مع امراض مزمنة و أعمارهم بين 60 و 64 (من الاكبر سنا).

على ان يتم استكمال ارسال المواعيد تباعا لفئات عمرية اضافية خلال الاسبوع القادم وفق خطة وزارة الصحة العامة. pic.twitter.com/zt0lOK3Z8u — Lebanese Vaccine Executive Committee (@LebaneseVaccine) May 9, 2021