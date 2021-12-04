في لبنان.. تخوف من موجة “كورونا” كبيرة خلال فصل الشتاء

يواكب وزير الصحة فراس الأبيض ماراثون فايزر من مستشفى البوار الحكومي. وفي هذا المجال، قال الأبيض: “يهمنا أن نصل لأكبر عدد من المواطنين باللقاح، ونتمنى أن لا يتأخروا إذ نتخوف من موجة كورونا كبيرة في فصل الشتاء والمستشفيات غير جاهزة لوجستياً”.
ومع سرعة انتشار المتحور الجديد أوميركون في العالم، وفي ظل ارتفاع العداد اليومي لكورونا، انطلق اليوم ماراثون فايزر للجرعة الثالثة لمن هم بعمر الـ50 عاماً وما فوق إذا كانوا قد تلقّوا الجرعة الثانية من اللّقاح منذ 5 أشهر أو أكثر بحسب ما اعلنت وزارة الصحة.
وفي هذا المجال، انطلق في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، ماراتون تلقيح الجرعة الثالثة من “فايزر”، والذي تنظمه وزارة الصحة في مختلف المناطق في مراكز محددة للفئات العمرية من 50 سنة وما فوق. وينظم فريق من جمعية “شبكة عكار للتنمية” العملية، في وقت يشرف عليها فريق من الأطباء والممرضين.
وبلغ عدد الملقحين عند التاسعة والنصف صباحا حوالى 35 شخصاً، ويتطلع القيمون على الحملة الى ارتفاع العدد خلال الفترة المتبقية للحملة التي تستمر لغاية الثالثة بعد الظهر، في حين تسجل محافظة عكار أدنى نسبة في عدد الملقحين.