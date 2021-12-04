في لبنان.. تخوف من موجة “كورونا” كبيرة خلال فصل الشتاء

يواكب وزير الصحة فراس الأبيض ماراثون فايزر من مستشفى البوار الحكومي.‏ وفي هذا المجال، قال الأبيض: “يهمنا أن نصل لأكبر عدد من المواطنين باللقاح، ونتمنى أن لا يتأخروا إذ نتخوف من موجة كورونا ‏كبيرة في فصل الشتاء والمستشفيات غير جاهزة لوجستياً”.‏

ومع سرعة انتشار المتحور الجديد أوميركون في العالم، وفي ظل ارتفاع العداد اليومي لكورونا، انطلق اليوم ماراثون فايزر للجرعة ‏‏الثالثة لمن هم بعمر الـ50 عاماً وما فوق إذا كانوا قد تلقّوا الجرعة الثانية من اللّقاح منذ 5 أشهر أو أكثر بحسب ما اعلنت وزارة ‏‏الصحة.‏

وفي هذا المجال، انطلق في مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، ماراتون تلقيح الجرعة الثالثة من “فايزر”، والذي ‏‏تنظمه وزارة الصحة في مختلف المناطق في مراكز محددة للفئات العمرية من 50 سنة وما فوق. وينظم فريق من جمعية “شبكة عكار ‏‏للتنمية” العملية، في وقت يشرف عليها فريق من الأطباء والممرضين‎.‎

وبلغ عدد الملقحين عند التاسعة والنصف صباحا حوالى 35 شخصاً، ويتطلع القيمون على الحملة الى ارتفاع العدد خلال الفترة المتبقية ‏‏للحملة التي تستمر لغاية الثالثة بعد الظهر، في حين تسجل محافظة عكار أدنى نسبة في عدد الملقحين‎.‎