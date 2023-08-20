في لبنان.. خطر الحرائق يُهدّد هذه المناطق

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها على منصة “اكس”، من خطر نشوب الحرائق في هذه المناطق المذكورة في الصّورة المرفقة.

ويشهد لبنان موجات حرّ متتالية وشديدة ومنطقة الشرق الأوسط هذا الصيف، وإنذارات التغيّر المناخي بدأت تدق ناقوس الخطر.

ففي لبنان لم يقتصر شهر آب على اللهيب فحسب، بل كان رطبا جدا، وممطرا في بعض المناطق، في ظاهرة ليست معهودة كثيراً في هذا الشهر.، فهل هذا من مؤشرات التغيّر المناخي؟

يشير رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور ضومط في حديث صحفي إلى أنّنا نشهد في لبنان وشرق المتوسط والعالم طقسا غير عادي بالمطلق، فالتغير المناخي والاحتراز والقبة الحارة أمور لم نكن نراها في السابق وقد وصلنا إليها اليوم، وأصبحت تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التنوع البيولوجي والحياة البيئية على سطح الكوكب، وشرح أنّ الإضطرابات المناخية أو التغير المناخي تتفاقم كثيرا في منطقة شرق المتوسط منذ العام 2000، ولبنان من البلدان التي تشهد تغيّرا خطيرا جدا، بدليل ما رأيناه في الحرارات الماضية والحالية صيفا، خاصة ما بين شهري آب وتموز الذي سجّل عالميا أعلى درجة حرارة بتاريخ الكوكب، ما يعني أنّنا ذاهبون الى محطات خطيرة وصعبة جدا على الحياة البيئية.