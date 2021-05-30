في لبنان... شبكة تمتهن تعبئة زيوت مغشوشة للسيارات داخل عبوات لماركات عالمية

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية حول قيام أحد الأشخاص بتعبئة زيوت مغشوشة للسيارات لعدة استعمالات (محرك، ناقل حركة (فيتاس)…) داخل عبوات لماركات عالمية، بمكان عمله في محلة بكفيا.

على أثر ذلك، داهمت قوة من المكتب المكان المذكور، فتبيّن وجود عمّال يقومون بتعبئة الزيوت. وبتفتيشه، عُثِرَ على: كمية كبيرة من العبوات البلاستيكية الفارغة ومن الملصقات لعدة ماركات، عدد من الخزّانات البلاستيكية الكبيرة وبراميل من حديد بداخلها أنواع مختلفة من الزيوت -أُخِذَت عيّنة منها للكشف عليها-، كما ضبطت صبغات تلوينيّة باللّون الأحمر والأزرق والأخضر، ميزان، وآلة تُستَعمَل للتعبئة والتغليف.

خُتِمَت الشركة بالشمع الأحمر، وأوقف كل من:

ا. ح. (مواليد عام 1973، لبناني) الرأس المدبّر.

ع. ع. (مواليد عام 1996، سوري)

ص. ع. (مواليد عام 1996، سوري)

م. ث. (مواليد عام 1990، سوري)

م. ث. (مواليد عام 1996، سوري (

أودعوا مع المضبوطات القضاء المختص بناء على اشارته.

شبكة تمتهن تعبئة زيوت مغشوشة للسيارات داخل عبوات لماركات عالمية، وقعت في قبضة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية#قوى_الامن #لبنان https://t.co/ZdUUiS3oWR pic.twitter.com/ydDneqmbT0 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 30, 2021