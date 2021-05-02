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في لبنان.. شهادات الطلاب قد لا تُطبع بسبب شحّ القرطاسية!

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 2 - مايو - 2021 9:49 مساءً
الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

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يبدو أن الصرح التعليمي في لبنان على ابواب أزمة غير مسبوقة، تتمثل في شح القرطاسية في الجامعة اللبنانية والمدارس والامتحانات الرسمية.

وفي تقرير بثته قناة الـ”LBCI” أوضح أن الجامعة تعاني من هذه الأزمة بشكل كبير، إذ إن هناك نقصاً كبيراً بالقرطاسية وأيضاً بالأوراق الخاصة لطباعة شهادات الطلاب.

من حهته، أشار رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب إلى إن “موازنة الجامعة موزعة على بنود مختلفة”، وأضاف: “إننا نحاول إيجاد حلول لنرى عما إذا كان هناك إمكانية لنقل اعتمادات من بند إلى بند. لدينا إمكانية للصرف من بندين: الأول هو صيانة الإيجارات والثاني هو بند الاحتياط”.

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