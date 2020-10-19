في لبنان.. عشرات الآلاف من مرضى السرطان في خطر بسبب أزمة الدواء

أصدر الدكتور ناجي الصغير، رئيس الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي بياناً حول انقطاع الدواء الأساسي تاموكسيفين، جاء فيه:

“‏تتلقى الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي وسائر أطباء السرطان اتصالات من المرضى ‏الذين لا يجدون دواء تاموكسيفين في الصيدليات، وتفيد الجمعية أن دواء تاموكسيفين هو من أدوية السرطان الأساسية على لائحة منظمة الصحة العالمية وهو يعطي لمرض السرطان الثدي للوقاية من عودة المرض، وكذلك للعلاج الهرموني للمرضى”.

وأضاف الصغير في بيانه: “‏هناك في لبنان 2500 حالة سرطان ثدي جديدة كل سنة، و اعداد المرضى تتراكم كل سنة بعد سنة، فالاعداد الشاملة تصل الى اكثر من 40.000 مريضة في لبنان، و 70% من المرضى يحتوي السرطان عندهن على مستقبلات الهرمونات النسائية ويحتاجون الى تاموكسيفين والى دواء اناستروزول او ليتروزول لمدة خمسة او عشرة سنوات، هذا يعني ان انقطاع تاموكسيفين وهذه الادوية يعرض صحة وحياة اكثر من 30.000 مريضة للخطر”.

وناشد المسؤولين في الدولة ومستوردي الادوية ونقابة الصيادلة ان “يعملو على تامين دواء تاموكسيفين القليل الثمن فورًا”