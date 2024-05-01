في لبنان.. عصابة "تيك توك" تستدرج الأطفال لاغتصابهم!

أفادت قناة “الجديد”، اليوم الأربعاء، بأن “السلطات الأمنية اللبنانية أوقفت 7 اشخاص من المتهمين باستدراج أطفال واغتصابهم، بينهم أحد المشاهير على منصة “تيك توك” في لبنان، بعدما فضحه مؤثر شهير آخر كان قد أوقف قبله بساعات”.

وأفادت معلومات الأولية، بأنه تم توقيف ألـ “تيكتوكر” الشهير، وهو يملك صالونًا للحلاقة، ويقوم باستدراج الأطفال عبر tiktok باستغلال شهرته، بحجة تنفيذ فيديو لعرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم يدعو الاطفال بعدها للإحتفال بإحدى الحفلات وليتم بعدها تنفيذ جريمة الإعتداء.

ووفق المعلومات عينها، فهم يشكلون عصابة منظمة ومؤلفة من 30 شخصًا تمتهن تجارة الممنوعات واغتصاب الأطفال، بينها 10 أشخاص يختارون لرئيس العصابة الأطفال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقسما اخر يحدد مكان الجريمة من خلال حجز الشاليهات المتواجدة في جبل لبنان وبيروت، والقسم الاخير لتنفيذ الاعتداءات.

وأشارت المعلومات إلى أن “8 أطفال تقدموا بشكوى مع أهاليهم من أصل 30 طفل تعرضوا للإغتصاب”.

وقدم أحد المحامين اخبارًا للنيابة العامة بحق المدعو ج . ب، وتحرك رئيس مكتب مكافحة الجرائم باتريك عبيد مع جمعية الأحداث للكشف عن هويّة الأطفال كافة.