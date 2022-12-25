في ليلة الميلاد... الأمن أمانة

بمناسبة ليلة عيد الميلاد، نفذت قوى الامن الداخلي مهمات لحفظ الامن والنظام على امتداد المناطق اللبنانية.

ونشر الحساب الرسمي لقوى الأمن مجموعة صور من مهمات ليلة الميلاد الأمنية، مرفقة الصور بهاشتاغ “الأمن أمانة”.

وكان أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي أن “اللعب بالامن ممنوع وهو بعيد عن السياسة​ وخطة قوى الامن الداخلي بالنسبة للاعياد أصبحت جاهزة وتم تعميمها”.

وخلال اجتماع مجلس الامن المركزي، لفت مولوي الى ان “للقوى الأمنيّة الحقّ بالتحرّك التلقائي أمام الجرم المشهود والموقف الرّسمي ثابت بحماية المطار ومحيطه وسمعته ومنع أيّ عمل غير مقبول يحصل فيه أو عبره”، مشيرا الى ان “الخطّة الأمنيّة في طرابلس نجحت بنسبة مرتفعة و”ما في غطاء فوق رأس أحد” ونُطمئن المواطنين “عَيْدوا بأمان وفرح ومحبّة لأنّو أمانكن مسؤوليّتنا ومسؤوليّة كلّ عنصر أمنيّ وعسكريّ”.

وكشف مولوي أن “الأجهزة الأمنية كافة أكدت لنا اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية واللازمة خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة بالإضافة إلى تطبيق قرار منع حمل السلاح”.