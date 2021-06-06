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في مخيم الرشيدية.. فشل مفاوضات أدى لتجدد الاشتباكات

6 - يونيو - 2021
مخيم الرشيدية

مخيم الرشيدية

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تجددت الاشتباكات في مخيم الرشيدية في صور عصر اليوم بعد فشل المفاوضات مع المطلوب بقضايا المخدرات حسين الزيني لتسليم نفسه وتسمع اصوات الرصاص والقذائف الصاروخية في المخيم وجواره.

وكان الزينة قد أقدم فجر اليوم على قتل الشاب أحمد السيد بعد شجار معه على خلفيات شخصية، وعلى الأثر عملت عناصر الامن الوطني في المخيم على محاولة القاء القبض عليه بعد ان حاصرته في منزله ودارت اشتباكات بينهم وبين مجموعات تابعة للزينة المسلحة والذي تحصن في منزله..

وقد جرت مفاوضات ومحاولات لإقناع المتهم الزينة لتسليم نفسه وهو محاصر مع أحد أفراد عائلته وآخر من جماعته، وذلك بهدف تجنت إراقة المزيد من الدماء الا ان هذه المفاوضات قد فشلت وتجدد الاشتباك..

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