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في مزيارة.. توقيف سارق معدّات كهربائية وصناعية من ورش قيد البناء ومن المدينة الصناعية

1 - أبريل - 2021
عناصر قوى أمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة في بلدة مزيارة طالت معدات كهربائية صناعية، “ونش”، مولد كهربائي، أسلاك كهربائية وبطاريات سيارات من داخل محال في المنطقة الصناعية في البلدة المذكورة وورش قيد الانشاء.

على الأثر، ونتيجة المتابعة وعمليات الرصد والتعقب، توصلت مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي الى تحديد هوية الفاعل، بحيث كمنت له قوة من هذه المفرزة بتاريخ 30-3-2021 في محلة مزيارة وتمكنت من توقيفه على متن سيارة نوع “ب أم” لون أسود، ويدعى:

ع. ح. (مواليد عام 1997، سوري)
كما تمكنت بالتاريخ ذاته من توقيف بجرم شراء وبيع مسروق، المدعو:

ا. ح. (مواليد عام 1981، لبناني)
على متن سيارة نوع “مرسيدس” وبداخلها مولد كهربائي مسروق.

باستماعهما من قبل مخفر مزيارة، اعترف الأول بما نسب اليه لجهة اقدامه على عمليات السرقة، فيما أنكر الثاني علمه بأن المولّد الكهربائي الذي اشتراه من (ع. ح.) مسروق.

اودعا مع المضبوطات مفرزة طرابلس القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما بناء على إشارة القضاء المختص.

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