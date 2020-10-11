في نهاية هذا الأسبوع… دولار السوق السوداء “نزول”

انخفض سعر صرف الدولار بنسبة ملحوظة صباح اليوم الأحد. إذ سجّل الدولار 8300 ليرة للشراء و8200 ليرة للمبيع.

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل ‏الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 10 و11/10/2020 حصرا ‏وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 ‏حدا أقصى.‏

وبعد أشهر من ثورة اللبنانيين على طبقتهم السياسية الحاكمة، انهارت قيمة الليرة مقابل الدولار الأميركي، وانهارت معها قدرتهم الشرائية. وأبلغ رئيس الحكومة حسان دياب صحيفة واشنطن بوست في أيار الماضي أن كثيرا من مواطنيه توقفوا عن شراء اللحم والفاكهة والخضار، وأنهم قد يجدون صعوبة في تأمين الخبز.

وترافق ارتفاع أسعار الأغذية إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال شهور قليلة مع انقطاعات للتيار الكهربائي، بسبب عجز الدولة عن تمويل استيراد الوقود المستخدم في توليد الطاقة، وتزامنت هذه الأحداث مع جائحة كورونا التي دفعت عشرات الشركات إلى إغلاق أبوابها وتسريح موظفيها.

وانعكس هذا الوضع الاقتصادي المتدهور على الواقع الاجتماعي، ليفرز أزمة غير مسبوقة. وتفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان، بشكل كبير بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، حيث أكد الخبراء وكما نقلت بعض المصادر، أن اقتصاد لبنان اصبح يعاني من ازمة خطيرة بسبب الخسائر الهائلة، فقد تأثرت العديد من المباني والمنشآت الاقتصادية والحكومية، وتعرضت لأضرار كبيرة لوقوعها بالقرب من موقع الانفجار الذي أثر على محيط نصف قطره كيلومترات حسب وسائل إعلام لبنانية محلية.

ويشهد لبنان حاليا أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع تدهور في سعر العملة، وقيود على الودائع المصرفية، وتضخم وغلاء في الأسعار. بالإضافة إلى خسارة الآلاف وظائفهم.