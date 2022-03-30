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في هذه الحال.. ربطة الخبز بـ25 ألف!

30 - مارس - 2022
آخر تحديث: 30 - مارس - 2022 3:20 مساءً
الخبز

خبز

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دعا نقيب أصحاب الأفران علي ابراهيم إلى الإسراع بالإجراءات اللازمة لأن مخزون القمح يتناقص، وهو موجود في البحر.

وأكد في حديث لـmtv، أنه “عندما تأتي كمية جديدة من القمح من الطبيعي أن يرتفع سعر ربطة الخبز وقد يصل إلى 20 أو 25 ألفاً في حال رفع الدعم”.

وأضاف: “المنقوشة وطعام الفقير بات مهدّداً اليوم بسبب أزمة القمح “الناس عم تاكل خبز تتشبع”.

وأشار ابراهيم أن “مصرف لبنان يتعاطى ببرودة مع هذا الملف رغم خطورته ويتباطئ في صرف الاموال المطلوبة”، وأكد أن المخزون الموجود لدى المطاحن يتناقص وهو يكفي لـ20 يوما فقط.

من جهة اخرى، لفت ابراهيم الى “ارتفاع حجم استهلاك الخبز العربي خلال الشهر الماضي نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى كالكعك والمناقيش، بالاضافة الى الألبان والاجبان والبيض” .

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