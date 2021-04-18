في يوم التراث العالمي... تحيّة من بهاء الحريري إلى الجامعة اللبنانية الأميركية

غرّد الشيخ بهاء الحريري على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً “في يوم التراث العالمي، تحيّة إلى الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت التي تعمل بشكل رائع على حماية تراث لبنان والترويج له. علينا جميعاً تشجيع مثل هذه المبادرات التي تلعبُ دورًا أساسيًّا في التقريب بين الناس وإحياء لبناننا”.

في #يوم_التراث_العالمي، تحيّة إلى الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت@LebAmUniv التي تعمل بشكل رائع على حماية تراث لبنان والترويج له. علينا جميعاً تشجيع مثل هذه المبادرات التي تلعبُ دورًا أساسيًّا في التقريب بين الناس وإحياء لبناننا 🇱🇧.https://t.co/FcoT0xbEJw — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) April 18, 2021