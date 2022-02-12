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في 14 شباط ... هذه هي تدابير السير في بيروت إليكم التفاصيل

12 - فبراير - 2022
تدابير سير

تدابير سير

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صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:
بتاريخ 14-2-2022، سيتم احياء الذكرى السنوية السابعة عشر لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في محلة وسط بيروت.
لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لحين انتهاء احياء هذه الذكرى، تدابير السير التالية:
– منع وقوف السيارات:
اعتباراً من الساعة /6/ مساءً من يوم الاحد الواقع فيه 13-2-2022، في محيط ساحة الشهداء وشارع رياض الصلح.
اعتباراً من الساعة /10/ صباحاً من يوم الاثنين الواقع فيه 14-2-2022، وذلك أمام الشعلة في محلة السان جورج.
– منع مرور السير:
من امام مبنى الاسكوا نحو شارع رياض الصلح وصولاً الى جامع محمد الأمين، اعتباراً من الساعة /12/ ظهراً من يوم الاثنين الواقع فيه 14-2-2022.
صعوداً من فندق”Le Gray” اعتباراً من الساعة /10/ صباحاً من يوم الاثنين الواقع فيه 14-2-2022، ونزولاً في الشارع المقابل اعتباراً من الساعة /12/ ظهراً من التاريخ ذاته.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

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