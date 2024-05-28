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قائد الجيش استقبل السفيرة الأميركية.. ما الذي تم بحثه؟

منذ 35 دقيقة
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد”.

كما استقبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتم التداول في شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

في حين، ألقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مداخلة في جلسة مجلس الوزراء وقال: “شهدت الفترة الماضية أحداثا عدة أهمها مؤتمر القمة العربية الذي عقد في البحرين، والذي عبّر عن اهتمام الجميع بلبنان، كما ان “إعلان البحرين” أكد الثوابت اللبنانية التي نتمسك بها، وفي الاجتماعات الثنائية التي عقدناها، لمسنا الحرص على لبنان ودعمه”.

أضاف:”تنعقد جلستنا اليوم بعد يوم من تمثيل معالي وزير الخارجية لبنان في “المؤتمر الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل. وقدّم لبنان للمرة الأولى عرضا لخطة عمل واضحة ومحددة لتنظيم ملف النازحين السوريين في لبنان، وهذه الخطة تبنتها الحكومة ودعمها المجلس النيابي بالتوصيات التي أصدرها، وقوامها التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة. في خلال المحادثات اكد وزير الخارجية، الذي كنت على تواصل دائم معه، طلب لبنان البدء بخطة التعافي المبكر في سوريا وفصل مسألة النازحين عن الاعتبارات السياسية وإيجاد مناطق آمنة في سوريا للبدء بالعودة. واجرى اتصالات مع الوزراء العرب الذين تستضيف بلادهم نازحين سوريين وهم الأردن والعراق ومصر وسوريا وتم الاتفاق على خطة موحّدة للاتصال بالجانب السوري ودعم التعافي المبكر في سوريا. وخلال المؤتمر اكد لبنان ضرورة ان يكون الدعم والمساعدات لتشجيع السوريين على العودة الى بلادهم”.

تابع:”لقد قدّم معالي الوزير خلال المؤتمر خطابا واضحا عبّر فيه عن استمرار لبنان في التعاون ،لا التصادم، مع المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وبالفعل فقد حصل توافق مع “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” على كل النقاط التي طرحها لبنان ومن ابرزها تسليم كل المعطيات التي في حوزة المفوضية في ما يتعلق بالنازحين السوريين. وفي هذا الاطار، لا بد من ان انوه بالموقف الذي أعلنته قبرص من ضمن ثماني دول أوروبية بوجود مناطق آمنة في أجزاء من سوريا والسماح بعودة النازحين اليها”.

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