قائد الجيش استقبل الوفد الأميركي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص Tom Barrack ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط Morgan Ortagus، بحضور السفيرة الأميركية Lisa A. Johnson مع وفد مرافق.

خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.

من زاوية آخرى، بحث الرئيس السابق للحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط توم باراك، في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.

ورافق براك كلّ من السيناتور جين شاهين، عضو الكونغرس الأميركيّ جو ويلسون والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.