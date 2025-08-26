الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش استقبل الوفد الأميركي

منذ 3 دقائق
قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من الكونغرس الأميركي

قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من الكونغرس الأميركي

A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة وفدًا من الكونغرس الأميركي ضم السيناتور Jeanne Shaheen والسيناتور Lindsey Graham والنائب Joe Wilson، إضافة إلى المبعوث الأميركي الخاص Tom Barrack ونائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط Morgan Ortagus، بحضور السفيرة الأميركية Lisa A. Johnson مع وفد مرافق.

خلال اللقاء، تناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة، وسبل دعم الجيش في ظل التحديات الراهنة.

من زاوية آخرى، بحث الرئيس السابق للحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط، في كليمنصو، مع المبعوث الأميركيّ للشرق الأوسط توم باراك، في مختلف المستجدات المحلية والإقليمية.

ورافق براك كلّ من السيناتور جين شاهين، عضو الكونغرس الأميركيّ جو ويلسون والسفيرة الأميركية ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدميّ الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور ووزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف شخص
    بالصّور.. ضبط معمل لتصنيع المخدرات في بعلبك
    وزير الاعلام بول مرقص
    مرقص: حريص على كرامة كلّ إعلامي
    النائبة بولا يعقوبيان
    بولا يعقوبيان: الصحافة في ‎لبنان تبقى ركيزة الحرية وصوت الناس

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
    بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!
    منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية " باسكال سليمان
    أحد المتورطين بمقتل باسكال سليمان بقبضة الجيش
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هل يحمل باراك الى لبنان رداً اسرائيلياً تفاوضياً؟