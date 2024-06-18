الثلاثاء 12 ذو الحجة 1445 ﻫ - 18 يونيو 2024 |
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قائد الجيش استقبل هوكشتاين

منذ 58 دقيقة
قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين

قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن آموس هوكشتاين، في حضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والتطورات على الحدود الجنوبية.

وبنبرة حاسمة وكلامٍ تحذيري، شدد هوكشتاين على ضرورة وقف النزاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل، معتبرا “ان النزاع المستمرّ حول جانبي الخطّ الأزرق استمرّ طويلاً ومن مصلحة الجميع وقفه والوضع دقيق جدا في لبنان”، وفق قوله.

ولفت هوكشتاين بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري ي عين التين إلى أن “الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل في غاية الخطورة ونسعى لوقف التصعيد تفاديا لحرب كبيرة”، وقال: “العطلة تأتي في ظروف صعبة ودقيقة والمباحثات مع رئيس مجلس النواب كانت جيّدة وبحثنا في الاتفاق المطروح”.

وجدد التأكيد على أن الهدف الأساس هو “تجنب مزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان لعدم الوصول إلى حرب مفتوحة”.

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