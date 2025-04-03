قائد الجيش: استمرار القيادة يعود جزء كبير منه للبنانيين

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اليوم، حفل افتتاح متحف الكلية الحربية بعد الانتهاء من ترميمه وتجديده، بحضور السفير الهولندي في لبنان فرانك مولين وقائد الكلية وضباطها والداعمين لإنجاز المشروع، وجال في أقسامه مثنيًا على “أهمية المشروع كونه يساعد في الحفاظ على تاريخ الجيش”، معتبرا أن مَن لا تاريخ له فلا حاضر له ولا مستقبل”. كما شكر “اللبنانيين المساهمين وكذلك القوات الخاصة الهولندية على دعم المشروع”، مؤكدًا أن “استمرار الجيش يعود في جزء كبير منه إلى محبة اللبنانيين وتضامنهم، إلى جانب التعاون المتواصل مع الجيوش الصديقة”.











