السبت 7 شوال 1446 ﻫ - 5 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش: استمرار القيادة يعود جزء كبير منه للبنانيين

3 - أبريل - 2025
A A A
طباعة المقال

حضر قائد الجيش العماد رودولف هيكل، اليوم، حفل افتتاح متحف الكلية الحربية بعد الانتهاء من ترميمه وتجديده، بحضور السفير الهولندي في لبنان فرانك مولين وقائد الكلية وضباطها والداعمين لإنجاز المشروع، وجال في أقسامه مثنيًا على “أهمية المشروع كونه يساعد في الحفاظ على تاريخ الجيش”، معتبرا أن مَن لا تاريخ له فلا حاضر له ولا مستقبل”. كما شكر “اللبنانيين المساهمين وكذلك القوات الخاصة الهولندية على دعم المشروع”، مؤكدًا أن “استمرار الجيش يعود في جزء كبير منه إلى محبة اللبنانيين وتضامنهم، إلى جانب التعاون المتواصل مع الجيوش الصديقة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الانتخابات البلدية والاختيارية
    تعميم بشأن ترشيح السيّدات لعضوية المجالس البلديّة
    النزوح السوري من ريف حمص إلى شرقي لبنان
    الجيش اللبناني
    الجيش: توقيف 6 مواطنين ضمن إطار التدابير الأمنية

    الأكثر قراءة

    ديفيد شينكر
    ديفيد شينكر يكشف ما ستقوله أورتاغوس... "وهناك مواجهة ستحصل"!
    سلاح "حزب الله"
    الدبلوماسية في الأجواء.. والحزب للدولة: السلاح بيدك!
    غارة إسرائيلية تستهدف القيادي بحماس حسن فرحات في صيدا
    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي بحماس في صيدا.. فمن يكون؟