قائد الجيش الإسرائيلي: إذا اندلعت حرب مع لبنان سنستخدم كل قدراتنا

اعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، أن اسرائيل “تحقق إنجازات كبيرة في ضربها لحزب الله.

ولفت هاليفي إلى أنه في حال اندلعت حرب في الشمال سيستخدم الجيش كل أدواته وقدراته، مشيراً إلى أن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات كبيرة في استهدافه لحزب الله.

كما دعا هاليفي إلى عدم التوقف ومواصلة العمل العسكري، مشدداً على أن الجيش الإسرائيلي يستطيع التصرف بحسم لتغيير الوضع في الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم طالب، “وزير الأمن القومي” إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد “اجتماع عاجل”، قائلاً إن “القصف من لبنان ليس ضربات متقطعة بل هو حرب فعلية”.

وشدد بن غفير على، أنه “آن الأوان للتخلي عن الفرضية المعمول بها حاليا في الشمال مع لبنان”.

كما اتهم عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني غانتس الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية بالاشتراك مع حزب الله في المسؤولية عن إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان.

مشدداً أن “الرد على إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال سيأتي قريبا وبقوة”.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أنه بدأ سلسلة ضربات على لبنان، فيما يبدو ردا على ضربات صاروخية استهدفت صفد الأربعاء، وأدت إلى سقوط قتيل وإصابة 8 آخرين.

من ناحية أخرى، قال مصدران أمنيان لرويترز إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين (الأربعاء 14-2-2024) في قصف إسرائيلي لقرى في جنوب لبنان ضمن تكثيف إسرائيل قصفها ردا على إطلاق صواريخ من لبنان.

وقال المصدران إن امرأة وطفليها لاقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لقرية الصوانة. وقالت حزب الله إن قصفا لبلدة أخرى أسفر عن مقتل أحد مقاتليها.

وقالت المصدران إن 11 شخصا أصيبوا في أنحاء الجنوب وإن حجم الأضرار “هائل”.