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قائد الجيش التقى السفير البريطاني وبحثا سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني

منذ 5 ساعات
قائد الجيش العماد رودولف هيكل يلتفي السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell يرافقه الملحق العسكري المقدم Charles Smith. قيادة الجيش-مديرية التوجيه

قائد الجيش العماد رودولف هيكل يلتفي السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell يرافقه الملحق العسكري المقدم Charles Smith. قيادة الجيش-مديرية التوجيه

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في اليرزة، السفير البريطاني في لبنان Hamish Cowell يرافقه الملحق العسكري المقدم Charles Smith، وتناول البحث سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والبريطاني، كما استقبل النائب نديم الجميل وجرى بحث الأوضاع العامة في البلاد.

كذلك استقبل الملحق العسكري المصري في لبنان العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد، وتمت مناقشة سبل التعاون بين الجيشين اللبناني والمصري، ثم المدير العام للجمارك بالإنابة ريمون خوري وجرى التداول في شؤون مختلفة.

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