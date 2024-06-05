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قائد الجيش التقى بلاسخارت وشينا وعرض آخر المستجدات مع نواب

منذ 24 دقيقة
آخر تحديث: 5 - يونيو - 2024 6:20 مساءً
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس – بلاسخارت، التي تسلمت مهامها حديثا.

كما استقبل النائبين راجي السعد ووليد البعريني، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلد.

واستقبل قائد الجيش أيضا نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شينا، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، استقبل وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت في زيارة بروتوكولية، لمناسبة تسلم مهامها في لبنان. وتم البحث في الأوضاع في لبنان والمنطقة.

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