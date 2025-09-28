الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
قائد الجيش: اللبنانيون والجيش دائماً معاً

منذ ساعتين
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

قائد الجيش العماد رودولف هيكل

أُقيم صباح اليوم الأحد 28\9\2025 في مدينة بيروت سباق الجيش اللبناني لمسافة 10 كلم تحت عنوان “مع بعض منوصل”، وذلك برعاية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وحضوره مع عقيلته.

كما حضر السباق رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة، ورئيسة جمعية ماراثون بيروت مي الخليل.

وقال هيكل عند إطلاق السباق: “اللبنانيون والجيش دائماً معاً، ولولا محبة المواطنين للمؤسسة العسكرية، لَمَا نجح أداؤها على كل الصعد، وهذا هو المقصود بشعار (مع بعض منوصل)”.

وشارك في السباق عناصر من الجيش والأجهزة الأمنية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان- اليونيفيل، وعداؤون من مختلف الأندية والجمعيات الرياضية ضمن الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، وتلامذة من الجامعات والمدارس، بإشراف المركز العالي للرياضة العسكرية.
في نهاية السباق، قدّم قائد الجيش الجوائز إلى الفائزين، وهنّأ جميع المشاركين.

