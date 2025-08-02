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قائد الجيش بحث سبل التعاون العسكري مع وفد إيطالي

منذ ساعة واحدة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

قائد الجيش العماد رودولف هيكل

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استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل بمكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة الإيطالية جيوفاني ماريا لانوتشي، يرافقه السفير الإيطالي في لبنان فابريزيو مارسيلي، بالإضافة إلى قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، اللواء ديوداتو أباغنارا، حيث تناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز التعاون بين الجيشَين اللبناني والإيطالي.

وفي سياق متّصل، استقبل هيكل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وجرى البحث في الأوضاع العامة للبلاد والتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي.

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