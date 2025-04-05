قائد الجيش بحث مع أورتاغوس الأوضاع في لبنان والمنطقة

ائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة مع نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس مع وفد مرافق بحضور السفيرة الأميركية في لبنان Lisa A. Johnson وتم البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

من زاوية آخرى أعلنت رئاسة الجمهورية أنّ “الاجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، كان بنّاءً، وتم البحث بين الوفدين، في عدد من الملفات، أبرزها:

– الوضع في الجنوب اللبناني

– الحدود اللبنانية-السورية

– الإصلاحات المالية والاقتصادية لمكافحة الفساد”.

كما كشفت الرئاسة عن خلوة الرئيس عون وأورتاغوس سبقت الاجتماع.

وفي التفاصيل وصلت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في تمام الموعد المحدّد لها عند الساعة الثامنة صباحًا.

وبعد ساعة و20 دقيقة من المشاورات غادرت أورتاغوس بعبدا من دون الإدلاء بأي تصريح.

كما واستقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط السيدة مورغان أورتاغوس، ترافقها نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وسوريا نتاشا فرانشيسكي إضافة الى السفيرة الأميركية في لبنان السيدة ليزا جونسون، ووفد مرافق.

وقد تخلّل اللقاء بحث في ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي حيث أثنت أورتاغوس على خطة الحكومة الإصلاحية، ولا سيما الخطوات التي باشرت بها، خصوصاً رفع السرية المصرفية، ومشروع قانون إصلاح القطاع المصرفي، وإطلاق آلية جديدة للتعيينات في إدارات الدولة، وخطط الحكومة للإصلاح الإداري والمؤسساتي ومكافحة الفساد. كما جرى تشديد على ضرورة الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وحول تطوّرات الوضع في الجنوب، تناول البحث التدابير التي يقوم بها الجيش اللبناني لتطبيق القرار ١٧٠١ واتفاق الترتيبات الأمنية لوقف الأعمال العدائية، بالتعاون مع لجنة المراقبة العسكرية، بالاضافة الى استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وعبّرت الموفدة الأميركية عن الارتياح للإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

كذلك جرى تناول تطوّرات الوضع على الحدود اللبنانية السورية مع التأكيد على ضبطها بشكل كامل ومنع حصول أي توترات أو فوضى بالاضافة إلى منع كل أشكال التهريب.

اللقاء الذي دام لأكثر من ساعة، سادته أجواء إيجابية، بدأ بخلوة بين سلام وأورتاغوس.