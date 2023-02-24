قائد الجيش: دور أساسي للدعم الأميركي في تمكين الجيش

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزة، وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان DOROTHY SHEA، وجرى عرض لأوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل إستمرار دعمها.

وأثنى أعضاء الوفد على “إحتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة”، مؤكدين “ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية”.

وأكد أن “للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين”.