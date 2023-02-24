الجمعة 4 شعبان 1444 ﻫ - 24 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش: دور أساسي للدعم الأميركي في تمكين الجيش

منذ 9 دقائق
قائد الجيش جوزف عون

قائد الجيش جوزف عون

A A A
طباعة المقال

استقبل قائد الجيش العماد جوزف عون، في مكتبه في اليرزة، وفداً من مساعدي أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان DOROTHY SHEA، وجرى عرض لأوضاع المؤسسة العسكرية والتحديات التي تواجهها في ظل الأزمة الراهنة، والاطلاع على سبل إستمرار دعمها.

وأثنى أعضاء الوفد على “إحتراف الجيش وحُسن استخدامه للمساعدات الأميركية بما يعزز جهوزيته العملانية وتماسكه وقدرته على حفظ أمن لبنان واستقراره رغم الظروف الصعبة”، مؤكدين “ضرورة متابعة التعاون معه واستمرار تقديم المساعدات لتجاوز المرحلة الحالية”.

وأكد أن “للدعم الأميركي دوراً أساسياً في تمكين الجيش من مواصلة تنفيذ مهماته، وتخفيف صعوبات الأزمة عن العسكريين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    الجيش: دهم منازل مطلوبين وضبط سيارات مسروقة وممنوعات
    اليازا
    "يازا" لمولوي وعثمان: ااتخاذ إجراءات قانونية بحق الشاحنات المخالفة
    المدارس في لبنان
    إمكان إنقاذ العام الدراسي قائم... هل تفعلها الحكومة؟

    الأكثر قراءة

    ماريتا الحلاني
    بالصورة.. ماريتا الحلاني تُعلن خطوبتها رسميًا.. من هو العريس؟
    تحذيرات من زلازل قد تصيب المنطقة العربية
    من بينها لبنان.. خبير بيئيّ يُحذر من "كارثة كبرى" في المنطقة العربية
    الفضاء- تعبيرية
    ظاهرة فلكية تشهدها السماء اليوم.. يمكن رؤيتها بالعين المجردة