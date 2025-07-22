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قائد الجيش زار الأردن لبحث التعاون العسكري

منذ 42 دقيقة
العماد هيكل مع نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

العماد هيكل مع نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل بتاريخَي ٢١ و٢٢ /٧ /٢٠٢٥ المملكة الأردنية الهاشمية، بدعوة رسمية من نظيره الأردني رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بهدف بحث سبل التعاون لمواجهة التحديات الراهنة ومواكبة التطورات.

خلال الزيارة، التقى العماد هيكل نظيره الأردني في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، حيث أقيمت له التشريفات الرسمية، ثم جرى عرض أبرز المستجدات، وشدد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية واستمرار التعاون وتبادل الخبرات بين الجيشين الشقيقين اللبناني والأردني في مختلف المجالات، وقد أشاد العماد هيكل بدور القوات المسلحة الأردنية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وسط الظروف المعقدة التي تشهدها المنطقة.

كما زار قائد الجيش مركزَ الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة KASOTC حيث حضر تمرينًا للقوات الخاصة الأردنية، ثم زار مركزًا للتصنيع العسكري واطّلع على سير العمل فيه، وأعرب عن تقديره لمستوى الاحتراف والانضباط لدى القوات المسلحة الأردنية.

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