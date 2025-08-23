السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
قائد الجيش: صمود الجيش هو أحد أهم عوامل صمود الوطن

منذ ساعة واحدة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل قدم التعازي لعائلتَي عسكريَّين شهيدَين في بلدتَي حي الفيكاني - زحلة، ومجدلون - بعلبك

قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلتَي عسكريَّين شهيدَين في بلدتَي حي الفيكاني – زحلة، ومجدلون – بعلبك. وكان العسكريان قد استُشهدا جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – الجنوب.

خلال تقديم التعازي، أشاد قائد الجيش بمهنية الشهيدَين ومناقبيتهما وانضباطهما، واستعدادهما للتضحية حتى الشهادة، مؤكدًا أن عناصر المؤسسة العسكرية ينفذون مهمات معقدة ودقيقة على امتداد مساحة الوطن، لا سيما في الجنوب حيث تواجه الوحدات العسكرية أخطارًا متنوعة، وتعمل في ظروف صعبة وسط استمرار الاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي.

من ناحية أخرى، ثمّن العماد هيكل الصبر والعزيمة لدى عائلات الشهداء، وتقديمها خيرة أبنائها لينضموا إلى الجيش دفاعًا عن لبنان.

وقال: “إن الجيش هو الحصن المنيع وخط الدفاع الأوّل بالنسبة إلى جميع اللبنانيين، وإن صمود الجيش هو أحد أهم عوامل صمود الوطن.”

كما أشار إلى أن القيادة تفتخر بشهدائها وتعتز بهم، وتبقى وفية لعائلاتهم، لافتًا إلى أن الجيش سوف يواصل تحمُّل مسؤولياته مهما بلغت الصعوبات.

