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قائد الجيش: صمود المؤسسة العسكرية عائد لإيمان عسكرييها بوطنهم وقضيتهم

منذ 37 دقيقة
قائد الجيش جوزيف عون

قائد الجيش جوزيف عون

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وضع قائد الجيش العماد جوزيف عون حجر الأساس لثكنة عائدة لفوج المغاوير في منطقة مراح الديشار – المتين بحضور النائب ميشال ضاهر وعدد من فاعليات المنطقة ورجال الأعمال الذين سيمولون بناء الثكنة، والسيد اميل عقل الذي قدّم الأرض المخصصة لذلك.

وتقع الثكنة على طريق بسكنتا – زحلة، وسوف تشكل عامل اطمئنان لأهالي المنطقة ولمستخدِمي الطريق المذكور.

كما وضع العماد عون حجر الأساس لنادي ضباط منطقة البقاع بحضور النائب السابق سيزار المعلوف والسيد غسان صليبا اللذَين قدّما الأرض المخصصة لإقامة النادي.

وأكد قائد الجيش أن استمرار المؤسسة العسكرية وصمودها عائد إلى إيمان عسكرييها بوطنهم وقضيتهم وقدسية مهمتهم واستعدادهم للتضحية رغم الظروف الصعبة، وكذلك إلى ثقة اللبنانيين في الداخل والخارج ومحبتهم للمؤسسة العسكرية، ومسارعتهم إلى دعمها بجميع الإمكانات المتاحة.

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