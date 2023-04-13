قائد الجيش في بكركي.. ومولوي للراعي: غياب الإرادة السياسيّة يُعرقل الانتخابات

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي للبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ضرورة إجراء الانتخابات البلدية، قائلًا: “نحن جاهزون لإجرائها إداريًا ونحن بانتظار تأمين التمويل الذي وبمجرد وجوده تُحل المشاكل البشرية واللوجستية، وإن شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل”.

فيما أشار وزير الداخلية إلى أنّ “غياب الإرادة السياسية بإجراء الانتخابات البلدية هي المعرقل الأساسيّ لها”.

كما شدد مولوي خلال لقائه البطريرك الراعي، على “ضرورة انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن ليساهم في بناء دولة حقيقية تُشبه اللبنانيين”، مضيفًا: “على اللبنانيين استغلال التفاهمات الإقليمية لما فيها من مصلحة للبنان خصوصًا لجهة انتخاب رئيس”.

هذا وكان البطريرك الراعي قد استقبل اليوم أيضًا قائد الجيش العماد جوزاف عون.