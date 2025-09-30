الثلاثاء 8 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 30 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش: قيادة الجيش حريصة على المصلحة الوطنية

منذ 12 دقيقة
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

قائد الجيش العماد رودولف هيكل

A A A
طباعة المقال

تفقَّدَ قائد الجيش العماد رودولف هيكل قيادة لواء المشاة السادس في ثكنة محمد مكي – بعلبك، حيث اطّلع على الأوضاع العملانية في قطاع مسؤولية اللواء، واستمع إلى إيجاز عن مهمات اللواء والصعوبات التي يواجهها، مثنيًا على جهود عناصره.

كما زار عددًا من مراكز اللواء، والتقى الضباط والعسكريين، مشيدًا بأدائهم لملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن، ومكافحة العصابات الإجرامية على أنواعها، بخاصةٍ التي تعمل على الاتجار بالمخدرات وترويجها. واعتبر العماد هيكل أن نجاح الجيش في مهماته يعود إلى تحلّيه بالحكمة والاحتراف، وولائه الثابت للبنان، وثقة اللبنانيين به. كذلك لفت إلى أن المتورطين في الجريمة لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن أفعالهم مرفوضة تمامًا من قبل جميع اللبنانيين.

وتوجه إليهم بالقول: “إنني أعتز بمهنيتكم وولائكم الصادق للمؤسسة، واللبنانيون جميعًا يقدّرون عاليًا ما تبذلونه من تضحيات من أجل أمنهم ومستقبل أبنائهم”.

وأضاف: “أمن الوطن أمانة في أعناقنا، وقيادة الجيش ملتزمة بقدسية مهمتها، وحريصة على المصلحة الوطنية وعلى أمن جميع اللبنانيين، والجيش مستمر في تحمل مسؤولياته في ظل المرحلة الاستثنائية الراهنة، وسط ما تمر به البلاد من ظروف، ولا سيما الاعتداءات المستمرة من جانب العدو الإسرائيلي، والتحديات الأمنية الكبيرة”.

ودعا العماد هيكل إلى التحلي بالمسؤولية والوعي والتنبّه إلى خطورة ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي من شائعات وادعاءات تطال المؤسسة العسكرية.

    المزيد من أخبار لبنان

    مالكو الشاحنات
    منع مرور الشّاحنات في عدد من شوارع العاصمة حتى إشعارٍ آخر
    التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت، سفيرة السويد في لبنان جيسيكا سفاردستروم
    شيخ العقل بحث في الأوضاع العامة مع سفيرة السويد
    مركبات جنود حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة (اليونيفيل) تسير في أحد شوارع مرجعيون، جنوب لبنان، 20 كانون الثاني/يناير 2025. رويترز
    اليونيفيل: ندعم الجيش اللبناني ونساعده على الانتشار

    الأكثر قراءة

    دار حضانة
    بعد إساءات بحق الاطفال.. إقفال دار حضانة معروفة في الأشرفية
    رئيس الحكومة نواف سلام
    الرئيس سلام مصرّ على تنفيذ القرارات القضائية في ملف الروشة
    قصف ليلي على الجبهة الجنوبية
    تحذير أميركي من تصعيد قد يطال بيروت