قائد الجيش: لا تحزني.. فأنتِ "أمّ الوطن"

نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، مُعايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون في عيد الأمّ.

وجاء في التغريدة: “هي الوطن. هي الملهمة وعنوان التضحية. في عيدك، ننحني أمامك لأنك وهبتنا الحياة، ومنحتنا حبّ الوطن والتضحية لأجله. في عيدك، يؤدّي لك أبناؤك العسكريون التحية لأنّك تستحقّينها. في عيدك، لا تحزني لفقدان شهيد على مذبح الوطن، فأنتِ “أمّ الوطن”.

قائد الجيش: هي الوطن. هي الملهمة وعنوان التضحية.

في عيدك، ننحني أمامك لأنك وهبتنا الحياة، ومنحتنا حبّ الوطن والتضحية لأجله.

في عيدك، يؤدّي لك أبناؤك العسكريون التحية لأنّك تسحتقّينها.

في عيدك، لا تحزني لفقدان شهيد على مذبح الوطن، فأنتِ "أم الوطن".#عيد_الام #الجيش_اللبناني pic.twitter.com/TnUaMZdRm5 — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) March 21, 2023