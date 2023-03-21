الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قائد الجيش: لا تحزني.. فأنتِ "أمّ الوطن"

منذ 12 دقيقة
قائد الجيش جوزاف عون

قائد الجيش جوزاف عون

A A A
طباعة المقال

نشرت قيادة الجيش عبر حسابها على “تويتر”، مُعايدة من قائد الجيش العماد جوزاف عون في عيد الأمّ.

وجاء في التغريدة: “هي الوطن. هي الملهمة وعنوان التضحية. في عيدك، ننحني أمامك لأنك وهبتنا الحياة، ومنحتنا حبّ الوطن والتضحية لأجله. في عيدك، يؤدّي لك أبناؤك العسكريون التحية لأنّك تستحقّينها. في عيدك، لا تحزني لفقدان شهيد على مذبح الوطن، فأنتِ “أمّ الوطن”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الأزمة الاقتصادية في لبنان في ازدياد
    العالم يحتفل بيوم السعادة العالمي.. هل تعلم أين حلّ لبنان؟!
    قوارير الغاز
    "الصرخة الأخيرة" من نقابة موزّعي الغاز.. ومطالبة بـ "حلّ جذريّ"!
    كورونا
    95 إصابة جديدة بـ "كورونا".. ماذا عن الوفيات؟

    الأكثر قراءة

    مريضة حليقة الرأس - تعبيرية
    تسريب صورة لفنانة شهيرة حليقة الرأس بالكامل.. غضب شديد وتهديد بالمحاسبة!
    هزة أرضية
    هزّات أرضيّة صباحيّة في لبنان.. كم بلغت قوّتها؟
    التماس هلال شهر رمضان المبارك - تعبيرية
    دار الفتوى: لالتماس هلال شهر رمضان المبارك بعد غروب الثلاثاء