قائد الجيش من الريحانية: المهام ليست سهلة لكنها الأساس في حماية السلم الأهلي

قائد الجيش جوزف عون
قائد الجيش جوزف عون

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تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون قبل ظهر اليوم الثلاثاء، “كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان” في الريحانية.

واطلع على سير التعليم العالي فيها، واستمع من قائد الكلية العميد الركن حسن جوني إلى شرح مفصل عن أوضاعها وشؤونها.

والتقى قائد الجيش ضباط دورة الأركان 34 الذين سيتخرجون قريبا، واستمع منهم إلى إيجاز عن المعارف والعلوم التي اكتسبوها خلال الدورة.

كما ورحب قائد الجيش بالضباط الأجانب الذين يتابعون الدورة، وأكد أن “المعلومات العسكرية القيمة وتبادل الخبرات بين الجيوش تساهم في رفع المستوى الاحترافي، وتعزز القدرة على إدارة المعركة والتنسيق بين مختلف الأسلحة”.

وأضاف أن “الجيش يقوم بمهامه في المناطق اللبنانية كافة، وهذه المهام ليست سهلة لكنها الأساس في حماية السلم الأهلي والاستقرار في البلد، ومهما غلت التضحيات إلا أنها تبقى رخيصة في سبيل حماية الوطن ومنعته وكرامته”.

وفي الختام توجه قائد الجيش بالتهنئة إلى ضباط الدورة ودعاهم إلى استثمار المعلومات والمهارات التي اكتسبوها في حياتهم العملية متمنيا لهم النجاح والتوفيق في وظائفهم المستقبلية.

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المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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