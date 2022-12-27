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قائد الجيش من الطيري: اليونيفيل شريك استراتيجي أساسي

منذ 58 دقيقة
قائد الجيش العماد جوزاف عون يزور قيادة الكتيبة الإيرلندية - البولونية في الطيري

قائد الجيش العماد جوزاف عون يزور قيادة الكتيبة الإيرلندية - البولونية في الطيري

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زار قائد الجيش العماد جوزاف عون قيادة الكتيبة الإيرلندية – البولونية في الطيري في قضاء بنت جبيل، حيث قام بتكريم الجنود الإيرلنديين الأربعة الذين تعرضت آليتهم إلى إطلاق نار في بلدة العاقبية بتاريخ 14/12/2022، ما أدى إلى استشهاد الجندي Sean Cormac Rooney وإصابة رفاقه الثلاثة.

تم التكريم، في حضور قائد قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” اللواء ارلدو لازارو Aroldo L?zaro وقائد القطاع الغربي في اليونيفيل العميد Giuseppe Bertoncello وقائد الكتيبة الإيرلندية – البولونية وضباطها وعسكرييها وقادة وحدات الجيش المنتشرة في الجنوب.

وبعدما أدت ثلة من عناصر الكتيبة التشريفات، وضع قائد الجيش إكليلا من الزهر على نصب شهداء الكتيبة ووقف مع الحضور دقيقة صمت، ثم دون كلمة في سجل التعازي.

وألقى كلمة جاء فيها: “للكتيبة الإيرلندية – البولونية تاريخ طويل من الخدمة ضمن اليونيفيل منذ العام 1978، وخلال هذه المدة قدمت 48 شهيدا من أفرادها.

أحيي عناصر الكتيبة، حفظة السلام الأبطال، البعيدين عن أوطانهم وعائلاتهم من أجل الحفاظ على السلام في لبنان ودعم سكان الجنوب”.

ونوه العماد عون بتضحيات عناصر وحدات “اليونيفيل” التي تعمل بشكل وثيق مع الجيش اللبناني للحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب”.

وختم العماد عون : “أجدد تأكيد استمرار التعاون بين الجيش و”اليونيفيل” بوصفها شريكًا استراتيجيًا أساسيًا، وذلك لتطبيق القرار 1701″.

من جهة أخرى، شكر اللواء لازارو، الجيش بشخص العماد عون على تضامنه مع “اليونيفيل”، مشدداً على “استمرارها في أداء مهمتها بكل مهنية ضمن إطار القرار 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني”، مقدراً الجهود التي يقوم بها الجيش لجهة التحقيق في الحادثة”.

وفي الختام، سلم العماد عون قائد الكتيبة الإيرلندية – البولونية وسام الجرحى لكل من الجنود الجرحى الثلاثة، وذلك عربون وفاء وتقدير لخدمتهم وتضحياتهم ضمن إطار مهمة حفظ السلام التي تنفذها كتيبتهم في جنوب لبنان.

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