قائد الجيش: نبذل جهودا متواصلة لمساعدة العسكريين بجميع الوسائل الممكنة

لفت قائد ​الجيش اللبناني​ العماد ​جوزاف عون​، خلال تفقّده كليّة فؤاد شهاب للقيادة والأركان في ​الريحانية​، حيث التقى ضبّاط دورة الأركان 35 الّذين سيتخرّجون قريبًا، إلى أنّكم “تمكّنتم بإصراركم من تخطّي الصعاب واجتزتم استحقاقاتكم الأكاديميّة بنتائج مميّزة، فالقائد الناجح يبرز خلال الظروف الصعبة، وأيّ ظروف أشدّ صعوبة من الأعباء الاقتصاديّة الضاغطة الّتي لا ترحم؟”.

وشدّد على أنّ “البلاد تمرّ بمرحلة صعبة ودقيقة على الصعيد الاقتصادي، وأنّ قيادة الجيش تبذل جهودًا متواصلةً لمساعدة العسكريّين بجميع الوسائل الممكنة، سواء عبر دعم الطبابة العسكريّة أو التنسيق مع الجيوش الصديقة للحصول على مساعدات”، مشيرًا إلى أنّ “في هذا السياق، تَبرز المبادرة المشكورة الّتي ستقوم بها دول صديقة من خلال عقد مؤتمر دولي لدعم الجيش”.

وفي النهاية، توجّه العماد عون بالتهنئة إلى ضبّاط الدورة، ودعاهم إلى “استثمار المعلومات والمهارات الّتي اكتسبوها في حياتهم العمليّة”، متمنّيًا لهم “النجاح والتوفيق في وظائفهم المستقبليّة”. وأكّد أنّ “الصعوبات ستزول حتمًا، وبفضل إرادتنا الصلبة سنعبر إلى برّ الأمان”.