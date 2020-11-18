قائد الجيش: نمرّ بمرحلة صعبة

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم فوجَي الهندسة والأشغال المستقل حيث التقى الضبّاط واطّلع على سير العمل والمهمات المنفذة، واستمع من قائدَي الفوجين إلى شرح مفصّل عن أوضاعهما على الصعيدين العملانيّ واللوجستيّ، وما تمّ إنجازه للمساعدة في إزالة أضرار مرفأ بيروت.

وفي فوج الهندسة جال العماد عون في سرايا الفوج بخاصّةٍ سريتَي الوقاية من أسلحة الدمار الشامل والخبراء والمتفجرات، مشيدًا بمساهمة الفوج في إقفال المعابر الحدوديّة وتعقيم مراكز الجيش، وحَضَرَ مناورة تحاكي تفتيش سيارة مشبوهة ومعالجتها بواسطة الكلاب البوليسيّة والروبوتات.

أمّا في فوج الأشغال المستقل، فقد عاين التجهيزات المستخدمة لتنفيذ المهمّات في مختلف الوحدات.

وأثنى قائد الجيش على الدور الذي أدّاه الفوجان بعد انفجار المرفأ، والإرادة الصلبة والحرفية التي أظهروها خلال عمليّات البحث والإنقاذ ورفع الركام ومعالجة المواد الخطرة والتنسيق مع مختلف الفرق المحليّة والأجنبيّة، إذ أشاد الجميع باحتراف عناصر الجيش. واعتبر أنّ التدخّل الفوريّ للعسكريين في هذه الظروف القاسية أعطى نتائج فعّالة وإيجابيّة.

وأضاف: “إنّنا نمرّ بمرحلةٍ صعبة تتطلب الجهوزية العالية والصبر والعزيمة والحكمة في التصرف، ولكن إيماننا بِكُم كبير وأنتم فخر لنا وللبنان”.