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قائد الجيش يحذر: لا نقبل أن تمدّ اليد على حقوقنا.. وتجربة 1975 لن تتكرر

منذ 3 دقائق
قائد الجيش جوزيف عون

قائد الجيش جوزيف عون

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عقد قائد الجيش العماد جوزف عون صباح اليوم اجتماعا لكبار الضباط خصص للبحث في سلسلة التطورات التي تشهدها الاراضي اللبنانية والإجراءآت الواجب اعتمادها.

وخلال الاجتماع قال قائد الجيش: “البلد كله يعاني بسبب الوضع الاقتصادي وكما أنّ الشعب جاع كذلك العسكريّ يعاني ويجوع فما الذي ينتظره المسؤولون؟

وأضاف “نحن مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية لكننا لسنا مع التعدي على الأملاك العامة والخاصة ولن نسمح بأي مسّ بالاستقرار والسلم الأهلي”.

وتابع عون: “ليس صحيحاً ما يحكى عن حالات فرار في الجيش بسبب الوضع الاقتصادي و”بدكن جيش يضل واقف على إجريه أو لأ”؟ فكل عام يتم تخفيض موازنة الجيش أكثر الأمر الذي يؤثر سلباً على معنويات العسكريين”.

وأكد العماد عون بأنه: لا نقبل أن تمدّ اليد على حقوقنا فنحن دمنا فداء للوطن لكن حقوقنا واجب على الدولة تجاهنا.

وحذر من أن هناك من يشنّون حملات سياسية علينا لتشويه صورتنا وهذا الأمر لن يتحقق وممنوع التدخل بشؤوننا أو بالترقيات أو التشكيلات والجيش متماسك وفرطه يعني نهاية الكيان وتجربة 1975 لن تتكرر.

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