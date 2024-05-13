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قائد الجيش يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

منذ 41 دقيقة
قائد الجيش جوزيف عون ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية

قائد الجيش جوزيف عون ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية

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التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون في إطار زيارته إلى دولة قطر وزير الدولة لشؤون الدفاع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري خالد بن محمد العطية، بحضور رئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت، وتناول البحث سبل دعم الجيش لمواجهة التحديات، وأهمية ذلك للحفاظ على جهوزية المؤسسة العسكرية.

وعرض العماد عون للصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية وحاجاتها الضرورية في سياق التزامها بواجبها الوطني.

وكان العماد عون قد التقى في وقت سابق رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجرى التداول في تطوير التعاون بين الجيشين القطري واللبناني خصوصاً في مجال التدريب.

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