الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
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قائد الجيش يوقع مع وفد الماني اتفاقية تعاون

منذ 37 دقيقة
قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنسق العلاقات الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا Dr. Tobias TUNKEL

قائد الجيش العماد جوزاف عون ومنسق العلاقات الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا Dr. Tobias TUNKEL

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، منسق العلاقات الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وأفريقيا Dr. Tobias TUNKEL يرافقه السفير الألماني في لبنان Andreas KINDL والملحق العسكري المقدم Heino MATZKEN. وتم توقيع اتفاقية تعاون مع الجيش .

كما استقبل رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان السيدة Simone casabianca AESCHLIMANN، فالنائب أسعد درغام.

كذلك استقبل مدير ومؤسس شركة ETHAN Group السيد طوني جعجع والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر والمديرة العامة للمؤسسة البطريركية المارونية للإنماء الشامل السيدة باتريسيا صفير.

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