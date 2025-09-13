السبت 21 ربيع الأول 1447 ﻫ - 13 سبتمبر 2025 |
قائد الجيش يُعزّي بشهداء المؤسسة: نفتخر بتضحياتهم ونستمد منهم العزم

منذ 7 دقائق
قائد الجيش العماد رودولف هيكل

قدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل التعازي لعائلة أحد الضباط في بلدة شحيم – الشوف وعائلة أحد العسكريين في بلدة شهابية الفاعور – زحلة، وكانا قد استشهدا أثناء الكشف على مسيّرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة. وقد أكد العماد هيكل أن المؤسسة العسكرية تفتخر بشهدائها وتكبر بهم وتستمد منهم العزم والقوة، مثمنًا تضحيات عائلات الشهداء، ومعتبرًا أن الجيش يمثل العائلة الأوسع لذوي الشهداء ويعمل على متابعة أوضاعهم باستمرار.

كما أشار إلى أن الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ مهمات أساسية وصعبة وبالغة الدقة، وتبذل مع سائر الوحدات جهودًا جبارة للوصول بالوطن إلى بر الأمان. من جهة أخرى، قدم قائد الجيش التعازي بأحد العسكريين الشهداء في بلدة العبودية – عكار، وكان قد استشهد جراء انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين – صور.

وقال العماد هيكل متوجهًا إلى ذوي الشهيد: “دماء شهدائنا غالية ونحن أوفياء لها. إنني ألمس محبتكم وثقتكم وصلابتكم كلما دخلتُ إلى منزل شهيد من الجيش، وإن اتحاد عائلات الشهداء حول الجيش دليل على ما تتميز به من وطنية. نحن مستمرون من أجل لبنان واللبنانيين ولن تثنينا الصعوبات عن أداء واجبنا”.

