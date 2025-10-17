الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" وقائمقام حاصبيا يبحثان الأوضاع الأمنية ومشاريع الدعم للقرى الحدودية

منذ 47 دقيقة
قائمقام حاصبيا رواد سلوم خلال لقائه قائد القطاع الشرقي في "اليونيفيل" ريكاردو كابريوس

استقبل قائمقام حاصبيا رواد سلوم في مكتبه في سرايا حاصبيا، قائد القطاع الشرقي في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” العميد الركن ريكاردو إستيبان كابريوس، يرافقه وفد أمني لبناني ومسؤول وحدة التعاون المدني – العسكري في “اليونيفيل”، في زيارة وداعية بمناسبة قرب انتهاء مهامه.

وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع الأمنية في قضاء حاصبيا، حيث أطلع كابريوس القائمقام سلوم على التدابير المتخذة بالتنسيق مع الجيش اللبناني لتأمين موسم قطاف الزيتون، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الحدودية، ولا سيما كفرشوبا وحلتا.

كما تطرق البحث إلى المشاريع الإنمائية والخدماتية التي تعتزم “اليونيفيل” تنفيذها في القرى الواقعة ضمن نطاق عملها، دعماً لصمود الأهالي في ظل الظروف الراهنة، إضافة إلى آلية تسليم المساعدات والهبات للبلدات الحدودية.

وأعرب كابريوس عن شكره للقائمقام سلوم على التعاون المثمر مع الكتيبتين الإسبانية والهندية، مثمناً دوره في متابعة المشاريع الإنمائية بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة.

من جهته، شكر سلوم كابريوس على زيارته، متمنياً له التوفيق في مهامه المقبلة، ومؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق الكامل بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل” في ما يتعلق بالملف الأمني على الحدود الجنوبية.

