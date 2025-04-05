قائد القطاع الغربي في "اليونيفيل": ملتزمون بدعم الجيش والسكان

أعلنت “​اليونيفيل​” في بيان، أنّ “قائد القطاع الغربي الجنرال نيكولا ماندوليسي، التقى رئيس بلديّة ​البازورية​ بهيج الحسيني، وقد جرى هذا اللّقاء الأوّل بين الجهتَين في أجواء ودّيّة، وكان فرصةً للتّعارف المتبادل”.

وعبّر الحسيني عن “احترام اللّبنانيّين وتقديرهم للكتيبة الإيطاليّة”، لكنّه نقل “القلق المتزايد بين المواطنين بشأن سلامتهم”، مبرزًا مخاوفهم لجهة “الخروج إلى الشّوارع، بسبب الانتهاكات المستمرّة للخطّ الأزرق والقصف المستمر”. وأشار إلى “الثّقة الكبيرة الّتي يوليها السّكان للجيش اللّبناني”، مشدّدًا على “ضرورة توفير دعم أكبر لضمان الأمن والاستقرار”.

من جانبه، جدّد ماندوليسي بحسب البيان، “التزام اليونيفيل بدعم ​الجيش اللبناني​”، لافتًا إلى أنّها تبقى “الشّريك الاستراتيجي الوحيد لاستعادة الحياة الطّبيعيّة في المنطقة”. وأكّد “دعم اليونيفيل المستمر للسّكان المدنيّين، بهدف مساعدتهم في العودة إلى حياتهم الطّبيعيّة واستعادة الأمن”.

وذكرت “اليونيفيل” أنّ “هذا الاجتماع يأتي في إطار جهودها المستمرّة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدّولي رقم 1701، الّذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار وإنهاء الأعمال العدائيّة في جنوب لبنان، من خلال التّعاون بين “اليونيفيل”، الجيش اللّبناني والسّلطات المحليّة”.