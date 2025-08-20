قائد "اليونيفيل" التقى المطران عبد الله: نعمل على استعادة الأمن والاستقرار

واصل الجنرال كولوسي لقاءاته المكثفة مع القيادات الدينية العاملة في القطاع الغربي. وفي جوٍّ ودي، التقى الجنرال كولوسي اليوم بالمطران الماروني شربل عبد الله.

وأوضح بيان لـ”اليونيفيل” أن الاجتماع ” شكل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات بين قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل والقادة الدينيين.

وخلال الاجتماع، تم تبادل الحديث عن التحديات الحالية التي تواجه المجتمعات المحلية، وسُلط الضوء على أهمية الحوار والتعاون في هذه المرحلة الحرجة”.

وأشار البيان الى انه “لا تزال قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل منخرطة بشكلٍ كامل في مجتمعات جنوب لبنان، وتعمل على استعادة الأمن والاستقرار، وتدعم القوات المسلحة اللبنانية في إعادة انتشارها في مواقعها بالمنطقة.

كما تواصل البعثة مراقبة الوضع على الأرض امتثالاً للقرار 1701، ودعماً لاتفاق وقف الأعمال الحربية”.