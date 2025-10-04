قائد اليونيفيل: نستطيع النجاح إذا عملنا معاً جميعاً

زار القائد العام لليونيفيل الجنرال ديوداتو ابنيارا بلدة ياطر الجنوبية، حيث كان في استقباله مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله، رئيس البلدية حسان جعفر واعضاء المجلس البلدي، وفاعليات روحية واهالي البلدة.

وقدم القائد ابنيارا عيادة أسنان جاهزة مع عدة وأدوية إلى مركز الرعاية الصحية لمستوصف العباس الطبي في بلدة ياطر الحدودية.

هذا وأكد الجنرال ابنيارا ان “اليونيفيل لن تألو جهدا في مساعدة السكان المحليين والاهالي، لا سيما المجتمع المدني والأطفال والنساء، وسنكون دائما إلى جانبهم، ومن هنا، من بلدة ياطر، نقدم هذه الهبة المتواضعة للجنة النسائية في البلدة، وان فريق عملي العسكري والمدني سنعمل كل ما في وسعنا لتقديم المساعدة للسكان”.

وقال: “نستطيع النجاح إذا عملنا معا جميعا. اليوم يوم مبارك في ايطاليا، حيث يصادف اليوم عيد القديس سان فرنسيسكو وهو عيد شفيع إيطاليا وحاميها، حيث انه سخر ووهب حياته في خدمة إيطاليا، وبالتالي انه يوم مهم لي” .

وشكر البلدية بشخص رئيسها حسان جعفر “الصديق العزيز والمرجعيات الروحية والفاعليات الجنوبية واهالي البلدة على حفاوة الاستقبال، وحضوركم هو مصدر فخر لي. ومن المهم ان اقف بينكم هنا، وكأني في البلد الذي ولدت فيه. اقول ان اليونيفيل جاهزة لاي طلب تتقدمون به، فنحن حاضرون لتنفيذه”.

بدوره، شكر رئيس البلدية لقائد اليونيفيل الهبة، مؤكدا احسن وأفضل العلاقات بين السكان واليونيفيل.

بعدها سلم ابنيارا رئيس البلدية الهبة وتبادلا الدروع التذكارية.