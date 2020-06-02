قائمقامية جزين: نتائج الـPCR سلبية ولن نتوانى عن ملاحقة المخالفين

اعلنت قائمقامية قضاء جزين أن نتائج فحوص الـPCR التي أجريت خلال شهر أيار في مستشفى جزين وصيدا الحكومي، بالتنسيق مع مختبرات مستشفى رفيق الحريري، والتي تخطت 200 فحص، أتت كلها سلبية.

وبالتالي أصبح القضاء خال من أي إصابة، والمحجورين الوافدين من الخارج والمخالطين لهم، يتم متابعتهم بدقة ووفقا للأصول، و”لن نتوانى عن إتخاذ أي تدبير رادع بحق المخالفين”.

واشار القائمقام يحيى حميدي صقر “إلى وجوب إستمرار المواطنين التزام التعليمات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة العامة، وتفادي الإكتظاظ والتجمعات وإعتماد الكمامة لتغطية الفم والأنف والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأشخاص، لا سيما أنها الفرصة الوحيدة في الوقت الراهن للنجاة من الإصابة بالفيروس، وبالتالي ليبقى القضاء آمنا من هذا الوباء”.