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قائمقام البترون: حضور عناصر الشرطة البلدية هو حاجة ملحة لقمع المخالفات وضبطها

منذ 31 دقيقة
البترون

البترون

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طالب قائمقام البترون روجيه طوبيا في رسالة صوتية إلى رؤساء البلديات البترونية، بتفعيل دور الشرطة البلدية لديهم في ظل الخروق التي تسجل في عدد من البلدات لقرار التعبئة العامة.

وأعرب عن أسفه لوصول القدرة الاستيعابية في المستشفيات إلى أقصاها حيث المرضى يشحذون سريرا ويموتون على أبواب المستشفيات، في حين أن الخروق تبلغ مداها في بعض المناطق.

ولفت طوبيا إلى أن القوى الامنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، الا أنها بحاجة لتعاون البلديات من خلال عناصر الشرطة البلدية لأن الأمور إذا ما استمرت بالشكل التي هي عليه، ستؤدي إلى ما هو أبشع من الكارثة.

وقال:”إن حضور عناصر الشرطة البلدية هو حاجة ملحة لقمع المخالفات وضبطها وتنفيذ قرار التعبئة بكامل بنوده، ولنا ملء الثقة بحرص رؤساء البلديات على بلداتهم وأهاليها وفي حال الحاجة لأي مؤازرة من القوى الامنية فهي ستكون بتصرفكم”.

وكان القائمقام قام بجولة في المنطقة لمتابعة ومواكبة الاجراءات المتخذة في إطار قرار التعبئة.

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