قائمقام جبيل: تبلغت عن وجود 5 اصابات جديدة بالفيروس في القضاء

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تبلغت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري من ادارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي وطبيب القضاء الدكتور وسام سعادة وهيئة الطوارىء في الصليب الاحمر اللبناني عن وجود 5 اصابات كورونا جديدة في القضاء موزعة بين بلدات قرطبون حبوب قرطبا عمشيت وطورزيا،

واجرت الخوري على الفور اتصالات برؤساء البلديات لاتخاذ التدابير اللازمة والاجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس، وستعقد القائمقام اجتماعا في الساعات المقبلة لرؤساء البلديات والجهات المختصة للاتخاذ الاجراءات اللازمة في قضاء جبيل